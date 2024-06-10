صحة الشيوخ توصي بإنشاء وتطوير نقاط للإسعاف بالدائري الأوسطي من وإلى العاصمة الإدارية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقى بشأن “إنشاء وتطوير نقاط للإسعاف على الطريق الدائري الأوسطي المتجه من وإلى العاصمة الإدارية”، بحضور ممثلي الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقى مقدم الاقتراح برغبة، أن الطريق الدائري الأوسطي يمتد بطول ٦١٥ كم وعرض يتراوح بين (٤٤) – (٩٤) م بواقع (٤) – (٥) حارات مرورية لكل اتجاه وطريق خدمة من (۲) – (۳) حارة مرورية، ويمتد من طريق القاهرة/الإسماعيلية الزراعي حتى محور الضبعة، ويتوسط الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي بمسافة تتراوح بين (١٥) – (٢٥) كم، وذلك بهدف ربط طريق القاهرة العين السخنة مع طريق “القاهرة – السويس” بالإضافة إلى خدمة المدن الجديدة القاهرة الجديدة الرحاب الشروق مدينتي، وغيرها من المدن).

وأشارت النائبة راجية الفقي ، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير كافة الخدمات على الطرق قبل افتتاحها وتشغيلها إلى جانب وقوع العديد من الحوادث المرورية منذ بدء زيادة الحركة المرورية على هذا الطريق والذي أصبح طريق رئيسي في ذهاب موظفي الدولة من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة وبالفعل توجه عدد من موظفي الوزارات والهيئات التي تم انتقالها للعاصمة الإدارية بعدد من الشكاوى من عدم وجود نقاط اسعاف على الطريق وأن حالات المصابين تنتظر وصول سيارات الإسعاف من المناطق المحيطة مما يترتب عليه لجوء البعض لنقل المصابين بالسيارات الخاصة مما يعرض حياة المصابين للخطر.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في نهاية الاجتماع بضرورة إنشاء وتطوير عدد من وحدات الإسعاف على الطريق الاوسطي خاصة الواصل من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تتمركز فيها سيارات الإسعاف وتوفير الخدمات الطبية المتنقلة للوصول إلى أقرب مستشفى .