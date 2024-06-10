منتخب الجزائر يستعيد توازنه بفوز ثمين على أوغندا بهدفين مقابل هدف

استعاد منتخب الجزائر توازنه بسرعة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وعاد بانتصار ثمين من ملعب مضيفه الأوغندى بنتيجة 2-1 يوم “الإثنين” فى الجولة الرابعة.

بدأ منتخب أوغندا بالتسجيل عن طريق ترافيس موتيابا فى الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض المنتخب الجزائرى فى الشوط الثانى ويرد بهدفين من توقيع حسام عوار وسعيد بن رحمة فى الدقيقتين 48 و58 على التوالى.

وبهذا الفوز الغالى، عزز المنتخب الجزائرى الذى تعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه في الجولة الماضية أمام غينيا (1-2)، صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط، من ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة، فيما توقف رصيد أوغندا عند ست نقاط فى المركز الخامس.