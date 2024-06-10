دفاع النواب: قرار مجلس الأمن نقطة انطلاق لإنهاء الصراع والسيسي أنقذ القضية الفلسطينية في أحلك الظروف

ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، موافقة مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين، علي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحاً طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 14 صوت.

مؤكداً بأن القرار سيكون له دلالة إيجابية علي مسار الهدنة التي تقوده مصر وامريكا وقطر، والقرار سيكون نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة.

وأصاف وكيل دفاع النواب: أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن إلي القاهرة اليوم ولقاءة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الدور المحوري الهام الذي تلعبه القاهرة في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، ويبرهن على التأثير الكبير للزعيم المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمى القضية الفلسطينية وانقذها في أحلك الظروف برفضه تهجير الفلسطينيين وتفريغ القضية.

وتابع وكيل دفاع النواب: بأن ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، سيجنى ثمارة في الساعات القادمة، لأنه يتزامن مع القرار الذي مررته أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار والبدء في هدنه عاجلة.

ولفت ابراهيم المصري بأن السيسي شدد على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وتابع: بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدمًا فى إنفاذ حل الدولتين.