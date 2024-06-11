” استعدادا  لعيد الأضحى” ..حملات رقابيه مكثفه للتفتيش على الاسواق ومحلات بيع اللحوم بمحافظة القليوبية

طبقاً لتعليمات و توجيهات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بضرورة التشديد وأحكام الرقابة المستمرة والتفتيش والسيطرة على جوده السلع ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى وعدم استغلال التجار للازمات ورفع الاسعار وحفاظاًعلى صحة وسلامة المواطنين

وبتكليفات اللواء احمد انور، رئيس حى شرق شبرا الخيمه وفى ظل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك قامت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق برئاسه نائب رئيس الحى بالتعاون مع الادارات الخدميه و الرقابية والمتمثلة فى الصحة و التموين والطب البيطرى بالتعاون بعمل حملة تفتيشية موسعة على الاسواق ولاسيما محلات بيع اللحوم الحيوانيه بنطاق حى شرق و التى من خلالها تم مراجعه التراخيص والتأكد من جوده وصلاحية ومصدر المنتجات المقدمه للاستهلاك الآدمي والشهادات الصحيه للعاملين ومدى تطبيق المعايير البيئيه والصحيه ومطابقه معايير شروط التخزين وفقاً للطرق الصحية ومراجعه اختام المجازر على اللحوم كما تم التفتيش للتأكد من عدم استغلال التجار برفع الأسعار والالتزام بالتسعيره المحدده وتم ضبط كميات مخالفه من اللحوم المعروضة والمخزنة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحين تحليل العينات بواسطه المعامل المختصه

واكد رئيس الحى بأن الحملات مستمرة على الاسواق للتأكد من جوده وسلامه المنتجات المعروضه حفاظاً على صحه المواطنين وانه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له بالغش أو التلاعب بكل ما يخص صحة المواطن .