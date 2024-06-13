نقيب الفلاحين يكشف شروط صحة الأضحية ..

أكد ” حسين عبدالرحمن أبوصدام” الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن اسعار الاضاحي هذا العام انخفض عن الأشهر القليلة الماضية حيث يباع كيلو الضان قائم حاليا من 170 إلي 180 جنيه ليتراوح سعر الخروف الذي يصلح للاضحيه بين 8 الي 10 آلاف جنيه ويباع كيلو الماعز قائم بين 190 الي 200 جنيه ليتراوح سعر الجدي للاضحيه ما بين 6 الي8 آلاف جنيه حسب الوزن وجوده اللحم ويباع كيلو الجاموس قائم ب150 جنيه فيما يباع سعر كيلو عجل البقر قائم ب175 جنيه

وتنوعت أسعار الإبل التي تبلغ سن الأضحية حسب النوع والجودة لتتراوح بين 45 ألف الي 65 ألف جنيه.

و قال أبوصدام أن هناك عدة شروط لصحة الأضحية الشرعيه ومن غير هذه الشروط تتحول الأضحية إلي صدقه يثاب عليها الفاعل لكنها لا تكون اضحيه مشيرا إلى أن أبرز شروط الأضحية أن تبلغ الأضحية السن الشرعي وهو الثني فما فوقها من الابل والبقر والجاموس والماعز. أو الجذع من الضان والثني من الإبل ما تم 5 سنوات ومن البقر والجاموس ما تم عامان ومن الماعز ما تم عام والجذع من الضان (الغنم) ما تم 6 اشهر

و أشار أبوصدام لا بد أن تكون الأضحية خاليه من العيوب الظاهره خالية من الجروح والدمامل ونشيطه غير مريضة ،وخالية من الإفرازات الانفيه أو الإسهال ،قوائمها سليمه غير عرجه ولا مقطوعه الذيل او الأذن وتكون الأضحية غير مصابه بالهزال لسانها خالي من الالتهابات عيناها براقتان وليست عمياء تنفسها طبيعي غير مصابه بالنهجان أو السعال .