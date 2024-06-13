موقف مصابى الأهلى من اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك

يعانى الأهلى من أكثر من إصابة خلال الفترة الحالية، نتيجة إصابة الثنائى وسام أبو على وبيرسى تاو مع منتخبى فلسطين وجنوب إفريقيا خلال المشاركة مع منتخبى بلادهما فى الأجندة الدولية الأخيرة لشهر يونيو الجارى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدا “الجمعة” فى اللقاء المؤجل من الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصرى.

كما يعانى مصطفى مخلوف من كسر فى عظمة الوجه، بخلاف إصابة على معلول بقطع فى وتر أكيليس، ولم يتحدد موقف هؤلاء اللاعبين من المشاركة مع فريقهم فى المباريات القادمة وحتى موعد مباراة قمة الدورى أمام الزمالك يوم 25 يونيو الجارى.

وسام أبو على يحتاج من 10 إلى 15 يوما قبل أن يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بعدما أثبتت الأشعة إصابته بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ضد لبنان بالتصفيات الآسيوية.

بيرسى تاو يعانى من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويحتاج لأداء برنامج تأهيلى من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

فرصة الثنائى من اللحاق بمباراة الزمالك صعبة للغاية، فى ظل عدم إعلان مدة غيابهما عن الملاعب، ولكن فرص لحاقهما بقمة الدورى ضئيلة للغاية.

يوجد أكثر من لاعب قادر على تعويض وسام أبو علي مثل محمود كهربا وأنتوني موديست، وبالنسبة لتاو يوجد أكثر من لاعب مثل رضا سليم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وكريستو.