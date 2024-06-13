برلماني يطالب تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء تضع في أولوياتها النهوض بالاقتصاد وتطوير التعليم

طالب النائب محمود البرعي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات كفء جديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن، وتحرص علي تحقيق كل طموحات وآمال الشعب المصري خلال الفترة القادمة.

واكد أن الحكومة الجديدة يجب عليها الاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، مشددًا على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت فى المرحلة الماضية فى ملف الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العديد من السلع الأساسية بدون أي مبرر.

كما طالب النائب الحكومة الجديدة اعطاء أكبر اهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والأجنبية لمصر وأمام اقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.

وأشار إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة فى مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة واقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.