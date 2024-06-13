وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشارك فعاليات معارض الدورى الرياضي ومعارض أندية الفتاة

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، بحضور والاستاذ عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية ، وبمشاركة محافظات “الجيزة ، بنى سويف ، المنيا ” ، وذلك بالمدينة الرياضية بالأسمرات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

شارك فى المنافسات الرياضية ” مركز شباب باسوس “خماسي قدم “، مركز شباب كفر عابد ومركز شباب دملو “كرة الطائرة فتيات “،مركز شباب مدينة بنها “كرة السلة”

، مركز شباب المنشية الجديدة “كرة تنس طاولة” ، ومشاركة مركز شباب ١٥ مايو بمعرض أندية الفتاة والمرأة.

وفي المنافسات حصل فريق محافظة القليوبية على المركز الأول فى منافسات تنس الطاولة والطائرة فتيات .

هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الفرق الفائزة وأشاد بالمجهود المبذول للخروج بالشكل اللائق لتمثيل محافظة القليوبية تمثيلا مشرفا مؤكدا أن مراكز الشباب تخرج جيلا جديدا من الرياضيين في مختلف الرياضات، طبقا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

الجدير بالذكر أنة تم تنفيذ فعاليات الدوري على مستوى القليوبية يناير ٢٠٢٤ ، وتم تصعيد الفرق الفائزة لتمثيل محافظة القليوبية على مستوى القطاع ، وسيتم تنفيذ النهائى على مستوى الجمهورية لاحقا.