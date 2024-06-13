عشية انطلاق كأس أمم أوروبا.. فيروس غريب يضرب نجوم منتخب فرنسا

كشفت تقارير فرنسية أن نجوم منتخب “الديوك” وبعض الموظفين فى المنتخب الفرنسى، اشتكوا من وعكة صحية جماعية، عشية انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 فى ألمانيا.

وذكرت تقارير رياضية، أن عددًا من اللاعبين والموظفين فى منتخب فرنسا لم يشعروا بحالة صحية جيدة، وعانوا من أعراض نزلة برد والصداع والتشنجات منذ وصولهم إلى المعسكر الأساسى، بالقرب من بادربورن في ألمانيا لخوض نهائيات كأس أوروبا.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تطرح تساؤلات بشأن وجود فيروس، من الممكن أن يكون قد ضرب صفوف “الديوك”، مشددة على أنه لم يتم الكشف عن أى شىء جدى فى الوقت الحالى.

وكان المنتخب الفرنسى، قد وصل أمس “الأربعاء” إلى ألمانيا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أوروبا التى تنطلق منافساتها غدا “الجمعة”.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره فى البطولة القارية، بمواجهة نظيره النمساوى يوم “الاثنين” 17 يونيو الجارى، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التى تضم أيضا كلا من منتخبى هولندا وبولندا.