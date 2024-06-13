جراحة ناجحة فى الرباط الصليبى للاعب الزمالك أحمد حمدى

كشف رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الدكتور محمد أسامة، عن خضوع لاعب خط وسط الفريق الأبيض أحمد حمدى، لجراحة ناجحة فى الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى ألمانيا.

وأكد الدكتور محمد أسامة، أن الطبيب الألمانى قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبى لأحمد حمدى، وأن حالة اللاعب الطبية جيدة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبى للفريق، أن أحمد حمدى سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعى والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذى سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألمانى.