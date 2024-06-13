طلب إحاطة للخارجية والسياحة حول الشركات الوهمية للحجاج المصريين

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة، موجه إلى وزارتي الخارجية والسياحة بشأن لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج مما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.

مضيفًا أن هناك عدد من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري، وهذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين وووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المسؤولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية أيضًا، طالبًا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية

كما أشاد النائب خلال طلب الإحاطة المقدم بالدور الكبير الذي قدمته الجالية المصرية الرسمية للحجاج من تسهيلات للحجاج، مقدمًا الشكر للحكومة المصرية علي هذا الدور الكبير، ومشيدًا بالدور الذي قدمته السلطات السعودية من وضع الضوابط لتقديم كافة التسهيلات للحجاج الذين سلكو الطرق الشرعية، وأيضًا منعا للتزاحم حرصًا علي حياتهم.