بثلاثية مقابل هدف.. مودرن فيوتشر يفوز على الجونة فى “دورىNile”

حسم فريق مودرن فيوتشر أمس “الخميس”، نتيجة لقاءه بالفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة “دورى Nile”.

بدأ فريق الجونة بالتسجيل عن طريق اللاعب رضا صلاح فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أرنولد إيبا لمودرن فيوتشر فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وقبل أن يخطف جوزيف نجويم الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 63، ثم أحرز الحاج بارى الهدف الثالث في الدقيقة “90+2″، وتعرض عمرو السيسى لاعب فيوتشر للطرد فى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة يأتى مودرن فيوتشر المركز الـ6 في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19،بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 فى المركز الـ11 بالدورى.