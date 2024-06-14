قبل افتتاح يورو 2024.. احتفالية ضخمة وتكريم أسطورة ألمانيا

تنطلق الليلة صافرة بداية النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، التى تقام فى ألمانيا حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وقبل المباراة الافتتاحية بين ألمانيا المستضيفة واسكتلندا فى الجولة الأولى من دور المجموعات، سيقام حفل افتتاح خاص يضم فنانين عالميين وسيكرم أيضا أحد أكثر لاعبى كرة القدم تتويجا بالبطولات فى التاريخ.

وسيشهد حفل الافتتاح كذلك، تكريما للأسطورة الألمانية “فرانز بيكنباور”، الذي فارق الحياة مطلع العام الجارى، ويعد أحد أهم رموز كرة القدم في ألمانيا والعالم أجمع.

ومن المقرر أن يشارك الثنائى برنارد ديتز ويورجن كلينسمان، قائدا منتخب ألمانيا السابقين، وزوجة “القيصر” بيكنباور، فى تقديم كأس البطولة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، حيث سيمثل هذا المشهد اجتماع كل الأجيال الألمانية التى تمكنت من تحقيق اللقب القارى من قبل.

يذكر أن منتخب ألمانيا هو الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأوروبية، بالشراكة مع إسبانيا، حيث حقق المانشافت اللقب أعوام (1972، 1980، 1996)، بينما فاز منتخب “لاروخا” باللقب أعوام (1964، 2008، 2012).

ويبدأ الحفل قبل ساعة من المباراة الافتتاحية، حيث تؤدي الفنانة الألمانية ليونى أغنية “نار”، وهى الأغنية التى تم اختيارها كأغنية رسمية للبطولة وذلك بمشاركة فرقة ميدوزا الإيطالية.