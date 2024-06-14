الإسكان تواصل حملات إزالة مخالفات البناء بمدن 6 أكتوبر والشروق

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والشروق، والشيخ زايد، وبني سويف الجديدة، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء بمناطق مختلفة بتلك المدن.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعامل بحسم مع أي محاولة لارتكاب مخالفة بناء، خلال أجازة عيد الأضحي المبارك، وضرورة المرور اليومي من مسئولي الأحياء لضبط أي مخالفة والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الإطار، صرح عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم رصد مخالفة زيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٤٦ الحى الخامس عقد ثانى وعلى الفور تمت الإزالة، بالإضافة إلى رصد زيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح وعمل ” استوديوهات” بالقطعة رقم ٩٢ الحي الأول المجاورة الأولى، وعلى الفور تمت الإزالة، كما أفاد بأنه تم إغلاق مغسلة سيارات بحى البشاير لمخالفة اشتراطات التراخيص.

وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص خلال أيام الإجازات، مؤكداً أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه ” النجار” الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال العطلات الرسمية، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وصرح محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف وإزالة 4 مخالفات بنائية فى مهدها، وتمثلت المخالفات فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح و البدروم بالمخالفة لتراخيص البناء، حيث تم إزالة حوائط مبانى بعقارين بالحيين الثالث والرابع ، وكذا إزالة شدة خشبية بعقار بالحى الأول شرق، وإزالة حوائط بالبدروم بعقار بالحى الثانى، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات

وأعلن أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم إزالة روف مخالف بالقطعة ١١٧ أ بيت الوطن وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة، وتم سحب كل من القطعة ١١٢أ ، والقطعة ٦٩c ببيت الوطن.

وقال أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، تمكن من إيقاف محاولة بناء وإزالة لشدة سقف و أعمدة على سطح قطعة الأرض رقم 182 بالمجاورة 5 بالحي السكني الأول بالمدينة للزيادة عن النسبة البنائية المسموح بها.

وطالب رؤساء أجهزة المدن، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.