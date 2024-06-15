تعرف على سبب تراجع الأهلى عن ضم المهاجم محمد كانوتيه

تراجع مسئولوا النادى الأهلى عن ضم مهاجم منتخب بوركينا فاسو محمد كانوتيه، الذى انتهى عقده مع نادى جروزنى الروسى.

ورغم أن المدير الفنى للأهلى، السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى سبق وطلب التعاقد مع اللاعب البوركينابى إلا أنه عاد وتراجع عن الصفقة، بعد جلسة جمعته مؤخراً مع مسئولى القلعة الحمراء.

وقال مصدر فى الأهلى، إن كولر كان مُقتنعاً للغاية بضم مهاجم بوركينا فاسو، لكن الجلسة التى جمعته مع إدارة الأهلى مؤخراً ساهمت فى تغيير وجهة نظر المدرب السويسرى.

وأبلغ مسئولو الأهلى كولر بأن مستوى كانوتيه وأرقامه تراجعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لم يتلق عروضا قوية بما يعكس انخفاض مستواه، بخلاف أن اللاعب له مطالب مالية مُبالغ فيها لا تتناسب مع أرقامه الضعيفة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن الأهلى اتفق مع كولر على البحث عن مهاجم أجنبى آخر بدلاً من كانوتيه، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.