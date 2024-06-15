“البيطريين “: حفلات مميزة بنادي النيل الاجتماعى من ثاني أيام عيد الأضحى 

تهنئ النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، جموع الأطباء البيطريين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعلن الدكتور هيثم جنيدي رئيس مجلس إدارة نادي النيل الاجتماعي للأطباء البيطريين، أن النادي يفتح أبوابه طوال أيام العيد، مؤكدا استعداد النادي لاستقبال جموع الأطباء البيطريين للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك

وأكد أنه سيكون هناك تنظيم خاص داخل النادي من ثاني أيام العيد، من خلال فقرات استعراضية متنوعة ورحلات نيلية وأماكن مخصصة للأطفال علاوة على استعداد كامل بالكافيتريا والمطعم لتقديم أشهى الوجبات.