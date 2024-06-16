إنطلاق الملتقى الإماراتي الأول للتبرع بالدم في أبوظبي
انطلقت فعاليات الملتقى الإماراتي الأول للتبرع بالدم الذي ينظمه جمعية الإمارات للتبرع بالدم، والذي شهد حضوراً واسعاً ومميزاً من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الصحية وبنوك الدم في الدولة ومختلف فئات المجتمع، بداعم واسع من دائرة الصحة – أبوظبي، وتخللت فعاليات الملتقى حلقات نقاشية ركزت على إبراز أهمية التبرع بالدم كونه عمل إنساني نبيل يسهم في تعزيز التضامن الاجتماعي والصحة العامة وضمان تلبية احتياجات المرضى واستدامتها، إلى جانب محاضرات توعوية قدمها مجموعة من الأطباء والخبراء حول الفوائد الصحية للتبرع ودوره في إنقاذ حياة الكثيرين، وهو ما لاقى إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا من جانب العديد من الهيئات والمؤسسات.
شهد الملتقى أيضاً حضور ودعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، مجموعة ادينيك إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والجهات الصحية وبنوك الدم في الدولة، كما شهد حضور مميز لكلا من وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، القيادة العامة لشرطة ابوظبي ، القيادة العامة لشرطة دبي ، المجلس التنفيذي ، المجلس الوطني الاتحادي، مجالس بوظبي ، دائرة تنمية المجتمع ، مؤسسة الامارات للخدمات الصحية ، مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم، هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ، هيئة الدفاع المدني، هيئة الرعاية الاسرية، هيئة المساهمة المجتمعية معا ، اكاديمة ربدان، الاعلام الامني ، مؤسسات الشيخ محمد بن خالد ال نهيان الثقافية،موانئ دبي وشركت أغذية.
وأشاد المسؤولون بجهود الجمعية في تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدين التزامهم المستمر بدعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع كل من : وزارة الدفاع ، وبرنامج المكافآت السلوكية- فزعة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد ال نهيان الثقافية و التعليمية.
وأعرب المستشار الدكتور علي الأنصاري، رئيس جمعية الإمارات للتبرع بالدم، عن فخره بتنظيم هذا الملتقى الهام، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الجهات الصحية والشركاء الاستراتيجيين لدعم حملات التبرع بالدم. وقال: “نحن ممتنون لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ونسعى دائماً لتعزيز ثقافة التبرع بالدم في مجتمعنا، فالتبرع بالدم هو رسالة أمل وحياة.”
كما أشار، الدكتور صالح فارس آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة – أبوظبي خلال كلمته بأن دائرة الصحة – أبوظبي تواصل جهودها الرامية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع في الإمارة وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية، من خلال تعاوننا مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، نمضي لتحقيق أهدافنا في ضمان رفد القطاع الصحي بإمدادات مستدامة من الدم ومشتقاته بما يُلبي احتياجات المرضى ويرتقي بصحتهم وسلامتهم.
في ختام الملتقى، تم تكريم الجهات والمتبرعين المميزين الذين قدموا إسهامات كبيرة في حملات التبرع بالدم على مدار العام . وأعربت الجمعية عن شكرها وامتنانها لجميع المتبرعين والجهات الداعمة لبنوك الدم والقطاع الصحي، مشيدة بدورهم الفعال في دعم الجهود الطبية والإنسانية في الإمارات.