إنطلاق الملتقى الإماراتي الأول للتبرع بالدم في أبوظبي

انطلقت فعاليات الملتقى الإماراتي الأول للتبرع بالدم الذي ينظمه جمعية الإمارات للتبرع بالدم، والذي شهد حضوراً واسعاً ومميزاً من ‏الشركاء الاستراتيجيين والجهات الصحية وبنوك الدم في الدولة ومختلف فئات المجتمع، بداعم واسع من دائرة الصحة – أبوظبي، ‏وتخللت فعاليات الملتقى حلقات نقاشية ركزت على إبراز أهمية التبرع بالدم كونه عمل إنساني نبيل يسهم في تعزيز التضامن ‏الاجتماعي والصحة العامة وضمان تلبية احتياجات المرضى واستدامتها، إلى جانب محاضرات توعوية قدمها مجموعة من الأطباء ‏والخبراء حول الفوائد الصحية للتبرع ودوره في إنقاذ حياة الكثيرين، وهو ما لاقى إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا من جانب العديد من ‏الهيئات والمؤسسات.‏

شهد الملتقى أيضاً حضور ودعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، مجموعة ادينيك إلى جانب الشركاء ‏الاستراتيجيين والجهات الصحية وبنوك الدم في الدولة، كما شهد حضور مميز لكلا من وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة ‏الخارجية، وزارة التربية والتعليم، القيادة العامة لشرطة ابوظبي ، القيادة العامة لشرطة دبي ، المجلس التنفيذي ، المجلس الوطني ‏الاتحادي، مجالس بوظبي ، دائرة تنمية المجتمع ، مؤسسة الامارات للخدمات الصحية ، مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم، هيئة ‏الخدمة الوطنية والاحتياطية، هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ، هيئة الدفاع المدني، هيئة الرعاية الاسرية، هيئة المساهمة المجتمعية ‏معا ، اكاديمة ربدان، الاعلام الامني ، مؤسسات الشيخ محمد بن خالد ال نهيان الثقافية،موانئ دبي وشركت أغذية.‏

‏ وأشاد المسؤولون بجهود الجمعية في تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدين التزامهم المستمر بدعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في ‏تحسين الصحة العامة وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع كل من : وزارة الدفاع ، و⁠برنامج المكافآت ‏السلوكية- فزعة ⁠مؤسسات الشيخ محمد بن خالد ال نهيان الثقافية و التعليمية.‏

‏ وأعرب المستشار الدكتور علي الأنصاري، رئيس جمعية الإمارات للتبرع بالدم، عن فخره بتنظيم هذا الملتقى الهام، مؤكداً على ‏أهمية التعاون بين جميع الجهات الصحية والشركاء الاستراتيجيين لدعم حملات التبرع بالدم. وقال: “نحن ممتنون لكل من ساهم في ‏إنجاح هذا الحدث، ونسعى دائماً لتعزيز ثقافة التبرع بالدم في مجتمعنا، فالتبرع بالدم هو رسالة أمل وحياة.”‏

كما أشار، الدكتور صالح فارس آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة – أبوظبي خلال ‏كلمته بأن دائرة الصحة – أبوظبي تواصل جهودها الرامية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع في الإمارة وترسيخ مكانة ‏الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية، من خلال تعاوننا مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، نمضي لتحقيق أهدافنا في ضمان رفد ‏القطاع الصحي بإمدادات مستدامة من الدم ومشتقاته بما يُلبي احتياجات المرضى ويرتقي بصحتهم وسلامتهم.‏

في ختام الملتقى، تم تكريم الجهات والمتبرعين المميزين الذين قدموا إسهامات كبيرة في حملات التبرع بالدم على مدار العام . ‏وأعربت الجمعية عن شكرها وامتنانها لجميع المتبرعين والجهات الداعمة لبنوك الدم والقطاع الصحي، مشيدة بدورهم الفعال في دعم ‏الجهود الطبية والإنسانية في الإمارات.‏