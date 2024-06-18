“التعليم”: بدء قبول طلبات تحويل الطلاب بين المدارس ..يوليو المقبل وحتى 15 أغسطس

اعلنت وزارة التريية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التحويلات للطلاب بالمدارس الحكومية والرسمية للعام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مع بداية شهر يوليو القادم؛ وذلك من خلال المديريات والإدارات التعليمية.

وأكدت الوزارة على أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1 يوليو حتى 15 أغسطس على أن يراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى 2025 بوقت كاف، لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة، موضحة أن المديريات التعليمية تتيح خدمة التحويل بين الطلاب بالمدارس إلكترونيا على أن يتم قبول التحويلات شريطة أن يتوفر مكان أو كثافة حقيقة بالإضافة إلى أن يكون سن الطالب المتقدم للتحويل مناسب للصف المحمول عليه خاصة إذا كان التحويل من مدرسة خاصة إلى رسمية لغات.