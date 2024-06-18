اليوم.. 3 مباريات فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة “دورىNile”

تستكمل اليوم “الثلاثاء”، منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز “دورىNile”، تزامناً مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث تقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ففى الرابعة عصراً، وعلى ملعب استاد الاسكندرية، يستضيف فريق سموحة نظيره فريق الداخلية، ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره فريق النادى الأهلى على استاد الإسكندرية فى السابعة مساء اليوم “الثلاثاء”، فيما يحل فريق فاركو ضيفا على نظيره فريق زد إف سى على استاد بتروسبورت فى السابعة من مساء اليوم أيضا.