المارد الأحمر وزعيم الثغر.. مواجهة مثيرة الليلة فى “دورىNile”

عشاق الساحرة المستديرة على موعد فى تمام السابعة مساء اليوم “الثلاثاء” بتوقيت القاهرة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع فريق الأهلى بنظيره فريق الإتحاد السكندرى على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى فريق النادى الاهلى فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، فيما يأتى زعيم الثغر فى المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 102 مباراة فاز فى 70 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 192 هدفاً وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى “ثلاثة مرات”، وكأس مصر “مرتين”، ودورى أبطال أفريقيا “مرتين”، والدورى الممتاز “مرة” بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

جمعت الفريقين فى مسابقة الدورى قبل لقاء الليلة، 122 مباراة، حقق الأهلى 82 فوزاً وسجل 212 أهداف مقابل 16 انتصاراً و71 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

وفاز النادى الأهلي على الاتحاد السكندرى فى المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين فى الدور الأول من الدورى بأربعة أهداف مقابل هدف، والتى أقيمت فى السابع من مايو الماضى.