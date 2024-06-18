بعد اعتدائه على الحكم الرابع.. جوميز مهدد بالإيقاف 8 مباريات

يواجه المدير الفنى لفريق نادى الزمالك جوزيه جوميز، عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات فى الفترة المقبلة، عقب اعتدائه على الحكم الرابع عاطف حسين، خلال مباراة المصرى البورسعيدى أمس “الاثنين”، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

وبحسب لائحة لجنة الانضباط فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، فإن عقوبة الاعتداء على الحكم باليد أو أحد مساعدين أو مسئولى المباراة، تستوجب الإيقاف لمدة 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ما ينطبق على ما حدث من قبل مدرب الزمالك جوميز، أمس خلال مباراة المصرى.

وكان جوميز، قد هاجم التحكيم بسبب الأخطاء المقصودة على حد قوله تجاه ناديه، عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين لهدف، أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، بسبب عدم احتساب الحكم أحمد الغندور، هدف للأبيض بعد تجاوز الكرة خط المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء على حسب كلامه.

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الحادى عشر لترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعد خوضه 19 مباراة.