الزمالك يعاقب عواد بخصم 4 ملايين جنيه بسبب مشادة مع زميله

قرر مسئولو نادى الزمالك، خصم 25% من راتب حارس مرمى الفريق محمد عواد، بعد المشادة القوية التى جمعته مع حسام عبد المجيد، زميله فى الفريق الأبيض، خلال مباراة المصرى البورسعيدى أمس “الاثنين”، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز “دورىNile”.

وأعلن مدير الكرة فى نادى الزمالك عبدالواحد السيد، أمس “الاثنين” خصم 25% من راتب محمد عواد مع الأبيض، عقب المشادة القوية بينه وبين حسام عبد المجيد خلال مباراة المصرى البورسعيدى.

وقالت تقارير إعلامية، ان حارس مرمى نادى الزمالك محمد عواد، يحصل على 18 مليون كراتب سنوى مع الفريق الأبيض، ما يعنى خصم 4 ملايين ونصف من راتبه، عقب قرار إدارة الزمالك بخصم 25%.