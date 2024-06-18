تعادل إيجابى بين زد إف سى وفاركو بهدفين لكل فريق فى الجولة الـ26 من “دورىNile”

تمكن فريق زد إف سى من خطف تعادل ثمين من نظيره فريق فاركو بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري المصري 2023 – 2024.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد فريق فاركو للنقطة 22 مستقرا بها فى المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، ويرتفع رصيد فريق زد إف سى للنقطة 38 فى المركز الرابع.

تقدم فريق زد بهدف عن طريق شادي حسين فى الدقيقة 34، قبل أن ينجح عمرو ناصر لاعب فاركو فى إحراز هدفين في الدقائق 49 و74 ، ثم يعادل البانوبى النتيجة لزد لينتهى اللقاء 2 / 2.

أهدر فريق زد إف سى ضربة جزاء، تصدى لها على مرتين محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق فاركو من أقدام مصطفى زيكو فى الدقيقة 63 من عمرالمباراة.

وفى الدقيقة 90+5 يحتسب الحكم وليد عبد العزيز ضربة جزاء لفريق زد يتصدى لها عبد الرحمن البانونى محرزا هدف التعادل.