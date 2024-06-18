فوز صعب للمارد الأحمر على زعيم الثغر بهدف نظيف ويواصل التقدم للصدارة

حسم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نتيجة لقاءه بزعيم الثغر، بعد أن حقق الفوز عليه بصعوبة بالغة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الثلاثاء”، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.. سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى فى الدقيقة 68 من عمرالمباراة.

وبهذه النتيجة، يصعد فريق النادى الأهلى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 39 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يأتى فريق الاتحاد السكندرى فى المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق ألفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

وارتكب حارس الأهلى محمد الشناوى خطأ كبيرا كاد يتسبب في هدف التعادل للاتحاد، حيث سقطت الكرة من يده، لكن لاعب زعيم الثغر يسدد الكرة بعيداً عن الشباك.

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوما متبادلا من الفريقين ، لكن اللقاء ينتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف سجله كهربا.