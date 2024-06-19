“النقل”: إنشاء مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية بالمعصرة بأحدث النظم العالمية وبأيد مصرية

أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن خطة الدولة فى توطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الفلنكات ، مؤكدة انه مجال هام جدا .

ونشرت الوزارة صورا توضح اعمال تنفيذ مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية بالمعصرة اللي تم انشاؤه وتشغيله في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل ، بالاضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.

واضافت الوزارة ان المصنع التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، تم إنشاؤه باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، ويبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقاً وهو ما يمثل عبء كبير حيث اصبح تكاليف انتاجها بمصر يوفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج .