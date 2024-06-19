مارسيل كولر يدرس استمرار كهربا فى قيادة هجوم الأهلى أمام الداخلية

من المنتظر أن يستقر المدير الفنى للنادى الاهلى، السويسري مارسيل كولر، على استمرار لاعبه محمود عبد المنعم «كهربا» فى قيادة هجوم المارد الأحمر، خلال لقاء الداخلية المقرر له تمام السابعة مساءًا يوم «الجمعة» القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ«12» لمسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».

وشارك محمود كهربا أساسيا في مباراة الاهلى والاتحاد السكندري ونجح فى قيادة الأهلى الفوز باللقاء بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

ويدرس كولر الإبقاء على «كهربا» أساسيا فى مباراة الداخلية لتجهيزه فنيًا وبدنيًا لقيادة هجوم الاهلي أمام الزمالك فى مباراة «الثلاثاء» المقبل، فى ظل إصابة الفلسطيني وسام ابو على وتراجع مستوى الفرنسى انتوني موديست الذى أهدر فرص بالجملة فى مباراة فاركو .

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته المؤجلة، للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج باللقب الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندرى، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.