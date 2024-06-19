تعرف على إصابات لاعبى الأهلى والزمالك قبل القمة فى الجولة الـ«27»

يلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة القدم، فى إطار مباريات الجولة الـ«27» من بطولة الدورى الممتاز «دورىNile»، والتى تقام يوم «الثلاثاء» المقبل 25 يونيو الجارى.

وقبل القمة المُرتقبة، نجد أن كلا الفريقين يعانى من عدة إصابات، نجد أنه من المتوقع أن يغيب عن الزمالك بسبب الإصابة كلا من محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أحمد فتوح، سيف الجزيرى، مصطفى الزنارى، محمود الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، محمد عاطف، مهاب ياسر، ناصر ماهر.

أما عن غيابات الأهلى فى مباراة القمة للإصابة، فهى: التونسى على معلول، والجنوب إفريقى بيرسى تاو، والفلسطينى وسام أبو على، ومصطفى مخلوف.

ومن جانبه، طلب النادى الأهلى طاقم تحكيم أجنبى لإدارة المباراة، حيث أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، نظرًا لأهميتها والمنافسة بين الفريقين على بطولة الدورى.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 31 فى الدورى جمعها من 19 مباراة، فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.