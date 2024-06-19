“النقل” تنشر تصوير جوي لمحور الزقازيق – السنبلاوين

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعمال تنفيذ لمحور الزقازيق – السنبلاوين، حيث ذكرت أن المحور تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 % ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة

وأضافت الوزارة أن المحور يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م وعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبرى و 38 نفق 4 برابخ )

واوضحت ان الطريق يربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى يساهم فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.