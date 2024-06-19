“النقل” تنشر اعمال تنفيذ المحاور التنموية على النيل

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا توضح خلاله المحاور التنموية على النيل، مشيرة إلى ان تنفيذ المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

وأضافت الوزارة انه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري ، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد ، و من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 16 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورا وكوبري

وأوضحت الوزارة ان هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب .