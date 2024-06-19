فيوتشر يفوز بصعوبة على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى “دورىNile”

تمكن فريق مودرن فيوتشر من تحقيق فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، والتى أقيمت على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أحرز هدف فيوتشر عبد الكبير الوادى فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا للطرد فى الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يتحرك فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفًا واستقبلت شباكهم 19.

فيما يأتى فريق سيراميكا كليوباترا فى المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبوه 38 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا.