قطار بيراميدز لا يتوقف.. عبر بلدية المحلة بثنائية دون رد

واصل فريق بيراميدز التحليق بعيدا بصدارة “دورىNile”، وتمكن من الحفاظ على سلسلة انتصاراته فى بطولة الدورى الممتاز، حيث حقق فوزًا هامًا على نظيره فريق بلدية المحلة بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، فى إطار الجولة الـ 26 من المسابقة.

وتمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الأول عن طريق فاخرى لاكاى، فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من محمد حمدى، قبل أن يضيف قلب دفاع الفريق السماوى اللاعب أحمد سامى الهدف الثانى فى الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، بضربة رأس متقنة بعد أن تلقى عرضية من المغربى محمد الشيبى.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 59 نقطة فى صدارة جدول الترتيب، فيما يظل فريق بلدية المحلة فى المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة.