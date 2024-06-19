تعرف على تطورات حالة وسام أبو على قبل لقاء الداخلية

كشف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، عن تطورات حالة الدولى الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق، قبل خوض مباراة الداخلية.

وأوضح طبيب الأهلي، في تصريحات إعلامية، أن وسام أبو علي انتظم بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية، والتى أقيمت مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأشار جاب الله إلى أن وسام أبو على خضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته قبل المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية، بعد أن غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة 7 أيام، بسبب جزع فى الكاحل.

وواصل الأهلي بقيادة المدير الفني للفريق مارسيل كولر، مرانه اليوم دون راحة؛ وعقد كولر محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، بينما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم.

وقاد مخطط الأحمال أندرياس إندويا، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة 15 دقيقة، وأدى اللاعبون مرانًا فنيًّا بالكرة تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين فريقين.