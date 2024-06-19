برنامج تأهيلى لـ«عمر كمال عبد الواحد» فى الأهلى

أدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عمر كمال، تدريبات علاجية واستشفائية في الجيم، على هامش مران الفريق اليوم بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في مباراة الأمس أمام فريق الاتحاد السكندري.

وقال طبيب الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، إن اللاعب اكتفى بأداء جلسة علاجية اليوم داخل الجيم حرصًا على سلامته.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراة الداخلية، ضمن مؤجلات بطولة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.