محافظ القليوبية: متابعة تطبيق خطة العمل وحمله لرفع الاشغالات خلال عطلة عيد الأضحي المبارك

طبقاً لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بالتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات .

وبحضور اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظه القليوبيه وخلال اليوم الرابع لاجازه عيد الأضحى المبارك فقد قام محمود عدوان نائب رئيس الحى ويعاونه الادارات المعنيه بحمله للتصدى لظاهره الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه و التى تخالف قوانين الاشغال العام وقامت الحمله برفع الاشغالات بشارع الشعراوى وتم رفع الاشغالات وتم مصادره المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

واكد السكرتير العام المساعد لمحافظه القليوبيه بأن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط وان الحملات مستمره خلال الإجازات والأعياد والعطلات الرسميه .