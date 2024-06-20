جوزيه جوميز يدرس خطة عبور فاركو.. وعمر جابر الحل للجبهة اليسرى فى الزمالك

يختتم فريق نادى الزمالك تدريباته اليوم «الخميس»، حيث يضع المدير الفنى للأبيض جوزيه جوميز، خطة عبور فاركو بعد تركيزه على علاج أخطاء اللاعبين خلال المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى، والتى كلفتهم خسارة اللقاء وذلك لتفاديها في مباراة الغد أمام فاركو.

واهتم الجهاز الفني للزمالك، بتجهيز مقاطع فيديو خاصة بمباريات فاركو لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، والأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى فريق فاركو وتنفيذ التعليمات الفنية وضرورة نقل الكرة بشكل سريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وفى السياق نفسه، استقر جوزيه جوميز، على الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى فى مباراة فاركو المقرر لها غداً «الجمعة»، بسبب النقص الحاد فى الجبهة اليسرى، والذى يعانى منه هذا المركز فى ظل غياب أحمد فتوح للإصابة والسنغالى إبراهيما نداى للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وكذلك ثقة المدرب البرتغالى بقدرات اللاعب فى هذا المكان.

ويضع البرتغالى جوميز ثقته الكاملة فى عمر جابر لسد ثغرة الجبهة اليسري فى مباراة فاركو، خاصة أن مواجهة الأخير لن تكون سهلة على الفارس الأبيض فى ظل رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية لموقفه الصعب فى جدول ترتيب الدورى.