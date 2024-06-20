الأهلى يستفسر من الاتحاد الأفريقى الـ«كاف» عن مكافأة دورى أبطال أفريقيا

أجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالات ودية مع نظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ«كاف»، للاستفسار عن موعد صرف مكافآة بطولة دورى أبطال أفريقيا التى توّج بها الفريق أواخر مايو الماضى وتبلغ 4 ملايين دولار.

وستُنعش المكافأة خزينة النادى الأهلى بشكل كبير، وسيكون لها دور مهم فى حسم أكثر من ملف، ومن المتوقع صرف المكافأة خلال أسابيع قليلة بعدما حسم المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والثانية عشر فى تاريخه يوم 25 مايو الماضى على حساب الترجى التونسى.

وفى سياق آخر، أكد المدير للنادى الأهلى مارسيل كولر، أن الفريق حقق المطلوب ونال فوزًا مستحقًّا على حساب الاتحاد السكندرى الذى لعب بشكل دفاعى معتمدًا على المرتدات، مضيفاً: «نحن في مرحلة صعبة من المنافسة ببطولة الدوري وكل اللاعبين فى الحسابات.. لا يوجد ترتيب معين فى أى مركز وإنما يتم التقييم وفقًا لظروف كل مرحلة وكل مباراة».

وأشار كولر إلى أن الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام منافس لجأ إلى التكتل الدفاعى بـ10 لاعبين فى منطقة الجزاء، وهو يملك عناصر مميزة، وأن كل منافس يقدم أفضل ما لديه للحصول ولو على نقطة من بطل أفريقيا.