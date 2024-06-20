تعرف على بديل دونجا وزيزو أمام فاركو فى «دورىNile»

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، على بديل ثنائي الفريق الأبيض أحمد سيد «زيزو» ونبيل عماد «دونجا»، وذلك قبل خوض المباراة المُقبلة أمام فريق فاركو.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره فاركو، فى المباراة التى ستقام فى السابعة مساءًا يوم «الجمعة» المقبل، على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».

وتأكد غياب دونجا وزيزو عن مباراة فاركو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة، والتى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويتجه المدرب البرتغالى إلى الاعتماد على الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وناصر ماهر، بدلًا من «زيزو» و«دونجا» فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام فاركو، بعد أن غاب ماهر عن لقاء المصرى الأخير فى الدورى للإصابة بكدمة فى الركبة.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك يأتى فى المركز الحادى عشر من جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة جمعهم من 19 مباراة، فيما يأتى فريق فاركو فى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.