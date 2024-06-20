تعرف على موقف عمر كمال من المشاركة فى مباراة الأهلى أمام الداخلية

بسبب شكواه من آلام بسيطة فى العضلة الأمامية، تأكد عدم إمكانية مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عمر كمال عبد الواحد، فى المباراة المُقبلة أمام فريق الداخلية، وذلك خوفًا من تفاقم الإصابة، بالإضافة إلى عدم جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباراة، على أن يتم تجهيزه لمواجهة القمة أمام نادى الزمالك، لذلك استقر المدرب السويسرى على إراحة عمر كمال من مباراة الداخلية.

وكان المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، فد فام باستبدال اللاعب عمر كمال عبدالواحد فى الدقيقة 86 من عمر المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، بسبب الإصابة، ودفع بزميله طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

ولم يشارك عمر كمال فى التدريبات الجماعية للأهلى، واكتفى بجلسة علاجية واستشفائية فى الجيم، على هامش مران الفريق حرصًا على سلامته، بقرار من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

ويلتقى فريق النادى الأهلى مع نظيره فريق الداخلية، فى المباراة التى ستقام فى السابعة مساءًا يوم «الجمعة» المقبل، على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.