مصر الـ«36» عالميًا فى تصنيف الـ«فيفا» الجديد.. تقدمنا مركزًا!!

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، عن التصنيف العالمى والقارى الجديد للمنتخبات، والذى يتم إصداره بشكل دورى.

وفى التصنيف العالمى الجديد، تقدم المنتخب المصرى مركزًا، حيث أصبح فى المركز الـ36، ونفس الأمر على المستوى الأفريقى حيث يأتى «الفراعنة» فى المركز الثالث.

وعلى مستوى أفريقيا نجد أن المنتخب المغربى «أسود الأطلسى» يأتى فى صدارة التصنيف، بعدما صعد على حساب السنغال صاحبة المركز الثانى، فيما أصبح منتخب ليبيريا صاحب أعلى عدد صعود فى النقاط والمراكز خلال هذا التصنيف، حيث صعد 10 مراكز دفعة واحدة.