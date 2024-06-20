أزمة فى اتحاد الكرة بسبب طاقم حكام مباراة الأهلى والزمالك

يبحث مسؤولو اتحاد كرة القدم المصرى، عن تعيين طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ضمن مباريات الدورى الممتاز فى الجولة الـ 27، بعد اعتراض مسؤولو الناديين على التحكيم المصرى، بجانب إرسال الأهلى خطابا رسميا يفيد بطلبه وجود طاقم حكام أجنبى، لإدارة اللقاء المرتقب والمفترض إقامته يوم «الثلاثاء» المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية، أن اتحاد الكرة يواصل البحث وسط الخيارات المطروحة القليلة والمحدودة للغاية، وأن هناك أزمة لرئيس لجنة الحكام بيريرا فى استقدام الطاقم الأجنبى، حتى الآن لمشاركة الصفوة فى العالم ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة فى ألمانيا، بجانب أيضًا انطلاق بطولة كوبا أمريكا وعدم وجود حكام متاحين من أمريكا الجنوبية، مما يجعل هناك أزمة في وجود طاقم تحكيم مصنف عالميًا كما طلب النادى الأهلى.

فيما أعلن نادى الزمالك عن عدم خوضه أى مباراة فى بطولة الدورى بينها مباراة الأهلى، عقب لقاء فاركو المقبل يوم «الجمعة»، بسبب الاعتراض على التحكيم بسبب خسارة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الماضية فى بطولة الدورى.