غدًا.. الـ«كاف» يناقش ملف السوبر الإفريقي وموعد أمم إفريقيا 2025 

يعقد المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس، فى الخامسة عصر غدٍ «الجمعة»، وذلك بحضور رئيس الـ«كاف» باتريس موتسيبى، لمناقشة العديد من القضايا.

ويناقش أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي العديد من الملفات، على رأسهم موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر اقامتها فى المغرب، بعد أن ترددت أنباء فى الفترة الأخيرة حول تأجيل البطولة، بسبب إقامة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

كما يناقش كاف في اجتماعه ملف مباراة السوبر الإفريقى 2024، بين الأهلى والزمالك، والاستقرار على تحديد ملعب وموعد اللقاء المرتقب، ويعلن كاف العقوبات المفروضة على الاتحاد الجزائرى لكرة القدم، وفريق اتحاد العاصمة بعد انسحابه من مباراتى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدمت بملف إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لاستضافة السوبر الإفريقى بين الأهلى بطل دورى أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية، ولم يُحدد الملعب المستضيف للمباراة إلا بعد موافقة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف» إذ أنها من صميم اختصاصه.