بسبب مروان صحراوى.. الـ«فيفا» يقرر إيقاف القيد فى فيوتشر

تلقى نادى مودرن فيوتشر إخطارًا من اتحاد كرة القدم المصرى، يفيد بإيقاف القيد فى النادى طبقًا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، بسبب مستحقات لاعب الفريق السابق التونسى مروان صحراوى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس إدارة فيوتشر الحالى برئاسة الدكتور وليد دعبس، يحاول التواصل مع الإدارة السابقة للنادى من أجل معرفة تفاصيل القضية لرفع إيقاف القيد عن النادى قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وفى سياق آخر، نجح فريق فيوتشر فى الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس «الأربعاء»، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى الممتاز «دورىNile».

جاء هدف مودرن فيوتشر الأول عن طريق عبد الكبير الوادى فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء، نفذها بتسديدة أرضية فى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها محمد بسام حارس سيراميكا.