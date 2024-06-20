“الشيوخ” يدعو لدراسة تشريع الذكاء الاصطناعي بالحوار الوطني

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أن المناقشات التى شهدتها الجلسات العامة الأخيرة بمجلس الشيوخ، كشفت عن أهمية الإسراع في الاستعداد التشريعى لمواجهة تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعى.

وأعلن توفيق، في تصريحات له اليوم، تأييده لحديث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن الحاجة إلى تشريع مرن علي درجة عالية من الذكاء ليواكب التطورات السريعة في ملف الذكاء الاصطناعي.

واقترح النائب طرح ذلك الملف للمناقشة بالحوار الوطنى، في حضور كافة المتخصصين في ذلك الملف سواء مسئولين حكوميين أو علماء وأكاديميين وقانونيين أو أصحاب أنشطة ومهنيين، بهدف التعمق في المناقشات ورصد كافة التحديات والمخاطر ، والتوصل إلى ملامح التشريع اللازم والذى يحقق الحماية من تلك المخاطر، بشكل يتلاءم مع طبيعة الذكاء الاصطناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية دور الحوار الوطنى في دراسة ومناقشة مثل تلك الملفات التى تمثل تحدي كبير للمجتمع، متوقعا أنه سيكون له دور هام في مواجهة تحديات ذلك الملف وتأثيره على سوق العمل، حيث تتوقع الدراسات أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 % من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 % من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى التخوفات من كسر حواجز الخصوصية، وتحديات الحفاظ على القيم والأخلاق.