برلماني: ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر أعادت مصر للمسار الصحيح

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث مشيرا إلي مصر عاشت سنوات من التدهور الفوضي قبل قيام هذه الثورة الشعبية التي أنقذت مصر وأعادت الأمور إلي نصابها، وهو ما يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه للمخاطر التى تحيط بالوطن والمحاولات المستمرة لأخوانتها من خلال انتزاعها من هويتها الثقافية والحضارية، وهو ما تصدي له المصريون بقوة في هذا اليوم التاريخي، الذي أعلنوا فيه إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

واعتبر “صبور”، 30 يونيو هو يوم تدشين الجمهورية الجديدة فقد بدأت مصر مرحلة جديدة من البناء والتعمير، رغم ما واجهته من تحديات علي رأسها مكافحة الإرهاب في سيناء وهى الحرب التي فقدت فيها مصر المئات من رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين، إلا أن ذلك لم يثني القيادة المصرية عن تحقيق رؤيتها فشهدت مصر نهضة في جميع المجالات، بدأت بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يشعر المواطن البسيط بتحسن ملحوظ في حياته فضلا عن اتخاذ خطوات مهمة نحو توطين عدد من الصناعات وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط السياحة وتطوير الموانىء البحرية وتوسعة قناة السويس، وتحسين شبكات الطرق والكباري ، ورفع كفاءة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان، فكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصا علي تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، التى لا تقتصر فقط علي الحقوق السياسية، فشهدت السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث عملت الدولة علي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 60 مليون مواطن، كذلك تبني برامج لدعم تمكين الفئات الأولي بالرعاية اقتصاديا، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفقر، رغم التحديات الاقتصادية التي عاشتها مصر بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية وعلي رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى المسار الصحيح بعد فترة صعبة من عُمر هذا الوطن، لتنتقل إلى النهضة الشاملة التي أصابت كل شبر من أرض مصر ووصلت إلي المحافظات الحدودية والنائية وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، تلك المناطق التى عانت من الإهمال علي مدار عقود طويلة، لكن اليوم تشهد نهضة تنموية شاملة ساهمت في تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.