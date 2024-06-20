استبعاد محمد الشناوى ومروان عطية من قائمة الأحمر أمام الداخلية

استقر المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، على استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الأحمر التى ستخوض مواجهة الداخلية، والمُقرر إقامتها غدا “الجمعة”، على ملعب السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12، ضمن منافسات الدورى الممتاز.

وخرج من حسابات مارسيل كولر فى مباراة الداخلية كلًا من محمد الشناوى، ومحمد عبد المنعم ومروان عطية للراحة، ومصطفى مخلوف، وعلى معلول، وعمر كمال عبد الواحد، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو للإصابة.

كما قرر مارسيل كولر استبعاد كريم نيدفيد، ومحمد الضاوى كريستو، وكريم الدبيس، لأسباب فنية من قائمة الأهلى أمام الداخلية.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز “دورى Nile”برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.