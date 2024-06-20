قائمة الزمالك لمواجهة فاركو.. استبعاد محمد عواد وضم ناصر ماهر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، عن قائمة الفريق التى سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، والمقرر لها غداً “الجمعة”، على ملعب استاد المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز (دورىNile).

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد من القائمة بسبب تحويله للتحقيق يوم بعد غداً “السبت” وعودة ناصر ماهر بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى، محمود الشناوى، عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا”، محمد شحاتة، زياد كمال، سيف جعفر، محمد السيد، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، سيد عبد الله “نيمار”، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف، مصطفى شلبى.

خط الهجوم: ناصر منسى، يوسف أوباما.

يدخل الزمالك المباراة ولديه 31 نقطة، ويأتى فى المركز الحادى عشر لجدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز فى 9 مواجهات، فيما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباك الأبيض 19 هدفاً.