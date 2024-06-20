تعليق من الزمالك بعد طرح تذاكر مباراة القمة أمام الأهلى

علّق المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أحمد سالم، على موقف الفريق الأبيض من مواجهة الأهلى يوم “الثلاثاء” المقبل، ضمن مواجهات الجولة 27 من الدورى، وذلك بعد طرح تذاكر مباراة القمة.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “موقف الزمالك الأول والأخير هو ما ذكر نصا فى البيان الصادر من مجلس الإدارة، برئاسة كابتن حسين لبيب عقب المباراة الأخيرة”.

وأعلنت شركة تذكرتى فتح باب الحجز لمباراة الأهلى والزمالك للأسبوع السابع والعشرين فى دوري nile لموسم 2023/2024 والمقرر لها 25 يونيو الجارى.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.