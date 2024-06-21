وزير النقل: الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نموذجًا رائد في مجال الخدمات اللوجستية بحلول متكاملة ومبتكرة

أصدرت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل تقريراً إعلامياً عن جهود الشركة منذ نقل تبعيتها للعمل تحت مظلة وزارة النقل بتاريخ 3/8/2022 حيث أشار التقرير الى توجيه الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل – بوضع خطة عاجلة وشاملة للنهوض وتطوير كافة الشركات التابعة وامدادها بكافة المعدات والوحدات الحديثة وإعادة هيكلة بعض الشركات وتنفيذ خطة لاعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري بإعتباره احد عوامل نجاح المنظومة .

وحيث استطاعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة في خلال عامين فقط تحقيق نتائج أعمال متميزة وتقديم خدمات مميزة طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة حيث تظهر نتائج الأعمال المالية الأولية للعام المالى 2023/2024 ، والنتائج المحققة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالنتائج المحققة خلال العام السابق ذلك التطور الكبير في النتائج المحققة وذلك طبقا للاتى :

– إجمالى ايرادات الشركة القابضة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالى 2023/2024

مبلغ 4.117 مليار جنيه مقابل إجمالي إيرادات بلغت 1.953 مليار جنية بعام 2022/2023 ، ومقابل إجمالى ايرادات بمبلغ ١,٤٨٠ مليار جنية بعام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 111% ،

و 178% عن العامين السابقين على التوالى

– صافي الربح النهائي للعام المالى 2023/2024 مبلغ 3.223 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.380 مليار جنيه لعام 2022/2023 ومقابل 1.185 مليار جنية لعام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 134%

و172% عن العامين السابقين على التوالى .

وتحقق ذلك انعكاسا للنتائج المالية المحققة بالشركات التابعة للشركة القابضة حيث بلغت اجمالى الايرادات بالشركات التابعة للعام 2023/2024 مبلغ 17.640 مليار جنيه ، مقابل مبلغ 12.884مليار جنية لعام 2022/2023 ، ومقابل 8.105 مليار جنية بعام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 37% ، و 118% عن العامين السابقين على التوالى .

– بلغ صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023/2024 مقابل 6.668 مليار جنية لعام 2022/2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و 221% عن العامين السابقين على التوالى

– وأشار التقرير الى ان هذه النتائج المحققة ترجع إلى الجهود المبذولة خلال عامين فقط تم خلالها البدء في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتطوير نظم العمل وأصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى كما يلى :

1- نشاط تداول الحاويات والبضائع : تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبرى في عدد (۳) شركات تعمل في مجال تداول الحاويات والبضائع ( الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع – بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – دمياط لتداول الحاويات والبضائع ) والتي استطاعت تحقيق زيادة في صافى الربح النهائى بعام 2023/2024 بمبلغ 7.4 مليار جنيه عن عامى 2021/2022 ، 2022/2023 – كما حققت شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات زيادة في إعداد الحاويات المتداولة بعدد 395 ألف حاوية عن عام 2022/2023 ، وعدد 791 ألف حاوية عن عام 2022/2023 – في ضوء تنفيذ خطط إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة وتوريد عدد 3 ونش ساحة عملاق RTG وعدد (۳) ونش رصيف عملاق STS بالإضافة إلى عمليات تعميق وتكريك الأرصفة وزيادة العمق واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية وإعادة تأهيل الساحات مع تحسين العمليات التشغيلية من خلال تطبيق احدث نظم التشغيل الإلكترونية.

2- نشاط النقل البحرى : نجحت شركة الملاحة الوطنية بأسطولها في تأمين نقل الاقماح الواردة إلى مصر – كما قامت الشركة في اطار العمل على دعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية باتخاذ إجراءات تحديث أسطول النقل وتم إضافة السفينة وادى الملوك والتي تشرفت بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع العلم المصرى عليها وهي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK) من طراز “كامسر ماكس” حمولة ۸۲٫۳ طن ساكن، بطول ۲۲۹ م وعرض 32.25 م وأقصى غاطس ١٤,٥م وتتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري؛ تم تجهيزها بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة .

كما قامت الشركة بشراء السفينة وادى العريش إلى الأسطول البحرى بإجمالي حموله ۸۲ ألف طن، وتعد درة الأسطول التجاري الوطني لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية،

ويبلغ طول السفينة ۲۲٩ متر و عرض ۳۲ متر وغاطس ١٤.٥ متر وتدعم السفينة الأسطول التجاري المصري في عمليات تأمين ونقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد حرصت الشركة على التعاقد على بناء عدد من السفن الجديدة وإعادة هيكلة منظومة تقييم وتعيين الأطقم البحرية على السفن مع استخدام تطبيقات ERP . Verson . CFM وذلك في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ولتحقيق الهدف الاكبر بتحويل مصر الى مركز اقليميللنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت

واشار التقرير الى ان هذه التدعيم بهذه السفن أدي لارتفاع صافي ربح الشركة إلي ٥٤,٠٧ مليون دولار خلال عام ۲۰۲۲ مقارن بربح عام ۲۰۲۱ و البالغ ٥٠.٩٦ مليون دولار و ربح عام ۲۰۲۰ و البالغ21.5 مليون دولار.

3- نشاط الشحن والتفريغ : حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح بعام 2023/2024 بنسبة زيادة 139% عن عام 2022/2023 و بنسبة زيادة 300%

عن عام 2021/2022 وذلك من خلال العمل على تطوير الأداء وبحث سبل تنمية الإيرادات وتدعيم معدات الشركة بشراء عدد ٣ كلاركات بحمولات مختلفة وتجديد التعاقد مع الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لاستغلال عدد (۳) ساحات بميناء سفاجا لاستغلالها في تخزين البضائع والسيارات بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ داخلها – كما قامت بالاتفاق على إدارة المخزن النموذجي بميناء سفاجا البحرى بمساحة ٥٩٠٠م٢ لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2/10/2022.

4- نشاط التخزين داخل وخارج الدائرة الجمركية : تقوم شركة المستودعات المصرية العامة بإنشاء وإدارة واستغلال المستودعات العامة والساحات والمناطق الحرة – وقد بلغت اجمالى ايرادات الشركة الأولية لعام 2023/2024 مبلغ 655 مليون جنيه كما بلغ صافى الربح

مبلغ 166 مليون جنيه .

5- نشاط الوكالة الملاحية والتخليص الجمركي : قامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في اطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بإعادة تفعيل نشاط وكيل الشحن والتوسع في نشاط التخزين وفتح مجالات عمل جديدة في نشاط تقديم الخدمات اللوجستية إعادة تشغيل فرع العريش لتقديم خدمات الشركة العملاء الميناء مع إضافة أنشطة جديدة لزيادة الإيرادات ) نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية – نشاط الاستثمار العقارى ( كما قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باتخاذ إجراءات دمج شركات ( أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية – أمون للتوكيلات الملاحية – ممفيس للتوكيلات الملاحية في شركة أبو سميل وطيبة لتنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات المذكورة للاستفادة من مميزات عملية الدمج في إنشاء كيانات قوية قادرة على المنافسة وتنمية الإيرادات.

6- نشاط التوريدات والأشغال البحرية : قامت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل ببذل الجهود لتنمية إيرادات الشركة حيث بلغت اجمالى الايرادات بعام 2023/2024 مبلغ 445 مليون جنيه مقابل 379 مليون جنيه لعام 2022/2023 ومقابل 100 مليون جنيه لعام 2021/2022 بنسبة زيادة 17% و 345% على التوالى وذلك نتيجة لشراء عدد ٢ لنش لزيادة نشاط تموين السفن بفرع بورسعيد – التوسع في العديد من الأنشطة منها نشاط شراء وبيع الخردة والرواكد وانتشال وتخريد السفن الغارقة – ونشاط التخلص الأمن من المخلفات الخطرة – ونشاط الأشغال وإجراء أعمال الترميل والدهانات والنظافة لتنكات الوحدات البحرية كما قامت الشركة بتطبيق منظومة فواتير الكترونية وشراء عدد ٥٠ جهاز حاسب آلى لربط المركز الرئيسى بالفروع وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية لمخازن الشركة .

7- نشاط نقل الركاب :

يتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبرى عدد (۳) شركات تعمل في مجال نقل الركاب بين المحافظات هي ( الصعيد للنقل والسياحة EG BUS – شرق الدلتا للنقل والسياحة – أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة ) تقدم خدماتها لنقل الركاب بين محافظات الجمهورية في خطوط منتظمة بمستويات خدمة متنوعة وأتوبيسات مجهزة بتكنولوجيا حديثة ومحطات ركاب المنتشرة بمحافظات الجمهورية .

تبنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خطة تطوير وتحديث شاملة لشركات نقل الركاب الثلاثة تم التصديق عليها من الفريق وزير النقل تتضمن منح تمويلات للشركات لتفيذ الخطة الاستراتيجية باجمالى مبلغ 1.706 مليار جنيه طبقا للاتى :

التعاقد على شراء وتوريد عدد 48 أتوبيس مان قسطور باجمالى مبلغ 354 مليون جنيه وتم استلام عدد 10 أتوبيسات وجارى استكمال التوريد .

التعاقد على توريد عدد 100 أتوبيس يوتونج من انتاج شركة النصر للسيارات باجمالى

مبلغ 1.050 مليار جنيه بواقع 50 أتوبيس لكلا من شركتى شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا

إعادة تكوين و رفع كفاءة عدد 382 أتوبيس على مراحل

بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة

8- قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالمساهمة في رأس مال شركة أكتا للنقل الجماعي والتي تقوم بتقديم خدمة نقل ركاب داخل العاصمة الإدارية بعدد ٥٠ أتوبيس تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة – كما قامت الشركة القابضة بالمساهمة في رأس مال الشركة المصرية للاتوبيس الترددى EGYPT – BRT من خلال تمويل قيمة شراء عدد 100 أتوبيس تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب على الطريق الدائرى في اطار توجه الدولة لتقديم خدمات النقل بوسائل نظيفة و صديقة للبيئة .

9- نشاط نقل البضائع : قامت الشركة القابضة بتنفيذ إجراءات إعادة هيكلة شركات نقل البضائع الخمس التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ودمجها في شركة النيل لنقل البضائع لخلق كيان قوى قادر على تقديم خدمة نقل البضائع باعلى معايير الجودة والكفاءة المطلوبة مما أدى الى زيادة كمية البضائع المنقولة وبالتالى الايرادات المحققة – حيث بلغت اجمالى الايرادات طبقا للنتائج الأولية للعام المالى 2023/2024 مبلغ 234 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه لعام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 35% عن العام السابق .

جارى استكمال تنفيذ خطة تطوير أسطول نقل البضائع من خلال تدعيم أسطول النقل بها حيث تم التعاقد على شراء وتوريد عدد 50 راس جرار / وعدد ٥٣ نصف مقطورة .

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10- نشاط إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات : من خلال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة والتي استطاعت بعد نقل التبعية لوزارة النقل رفع كفاءة مشروع ميناء القاهرة البرى بالترجمان بتكلفة قدرها ١٤,٣٤٤ مليون جنية مما أدي زيادة صافى الربح النهائى لعام 2023 حيث بلغ 8.284 مليون جنيه مقابل مبلغ ٤,٢٥٩ مليون جنية لعام 2022 و مقابل مبلغ 1.400 مليون جنيه لعام 2021 بنسبة زيادة بلغت 95% ، و 491 % على التوالى .

11- بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط كالتالي : الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى ( مارترانس ) – شركة جنوب الوادى للتنمية – شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض – شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار – الشركة العربية البحرية لنقل البترول – وكذا شركات حديثة التأسيس مثل الشركة المصرية للمناطق اللوجستية و شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية و شركة ميناء برنيس البحرى وشركة ميناء جرجوب البحرى والتي تعمل في أنشطة متنوعة ( الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية ….. الخ ) .

12- إيمانا من الشركة القابضة بأن الموارد البشرية والنظم التكنولوجيا هي أهم الأصول اللازمة في إنجاز أنشطتها وأعمالها ، وأن الاستثمار فيها يعد أحد أبرز مكونات النجاح والنمو لذا فقد قامت الشركة في مجال تنمية الموارد البشرية بتنفيذ عدد 9 دورات المدرب المحترف دولياً CIPT من جامعة ميزوري / و تخريج عدد ۱۲۸ مدرب محترف دولى بالشركة القابضة و الشركات التابعة و تم عقد عدد ۱۱ دورة تدريبية بإجمالي عدد ٦٤٢٥ متدرب من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة و تم تدريب عدد ۱۳۰ سائق و عامل فني بشركات نقل الركاب – كما قامت الشركة القابضة بتطوير عدد ۱۰ هيكل تنظيمي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة و إعادة هيكلة الأجور و إعداد دليل لقياس الالتزام بتطبيق المراجعة الداخلية والحوكمة – كما قامت الشركة في مجال نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بعد نقل التبعية لوزارة النقل بتصميم وتنفيذ عدد من التطبيقات أهمها ( تفعيل و تشغيل الحجز الإلكتروني بالمحطات والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب – تنفيذ وتفعيل منظومة التشغيل والحركة و إصدار الفواتير الشركة نقل البضائع الخ ) .

13- حقوق الملكية الفكرية :

قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية الصادرة عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل من :

• تطبيق الكتروني لحجز تذاكر الاتوبيسات للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ويعمل من خلال مكاتب الحجز الخاصة بالشركات HCMLT Booking web App

• موقع الكتروني يسمح للمستخدم بحجز تذاكر الاتوبيسات بالشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة.

• تطبيق الكتروني لتبادل البيانات / الأرشيف / التوقيع الالكتروني للمكاتبات.

• كما أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري بصدد الحصول على عدد ثلاثة شهادات الجودة

ISO 9001 -2015 / ISO 45001 – 2018 / ISO 14001 – 2015