الأهلى يسعى لمواصلة تقدمه نحو الصدارة أمام الداخلية فى “دورىNile”

يسعى فريق النادى الأهلى لمواصلة طريق الانتصارات، عندما يحل ضيفًا على الداخلية، فى السابعة مساء اليوم “الجمعة” على ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدورى الممتاز “دورىNile “.

ويطمح الأهلى إلى تحقيق الفوز من أجل دخول مباراة القمة أمام الغريم التقليدى الزمالك بمعنويات معرفة، وكذلك مطاردة بيراميدز المتصدر على قمة الدورى.

واستقر المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه لمواجهة الزمالك المقررة يوم “الثلاثاء” القادم.

ومن جهة أخرى، قرر كولر إشراك محمود كهربا مهاجم الفريق بشكل أساسى، بدلاً من أنتونى موديست الذى شارك مع الفريق أمام فاركو فى المواجهة التي جمعت الطرفين فى اللقاء قبل الماضى، وانتهت بفوز الأهلى.

فيما يستمر غياب الفلسطينى وسام أبو على بسبب رغبة الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعب لمباراة القمة أمام الزمالك “الثلاثاء” المقبل.

وانتظم وسام أبو على لاعب الأهلى بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية، والتى أقيمت مساء أمس الأول على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأعلن طبيب النادى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، أن وسام أبو على خضع لفحص طبى، للاطمئنان على حالته قبل المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية.

وأكد كولر أيضا على أهمية مواصلة الانتصارات لتضييق الفارق مع بيراميدز الذى يعتلى صدارة الدورى بينما يملك الأهلى 39 نقطة من 17 مباراة.

ويتطلع كولر والجهاز المعاون أيضا لتحقيق فوز معنوي قبل أربعة أيام من اللقاء المرتقب أمام الزمالك فى قمة الدور الثانى من بطولة الدورى والذى سيكون فاصلا أيضا فى مشوار الأهلى للمنافسة على لقب الدورى.

وفى المقابل، يتمسك الداخلية بأمل ضعيف لتحقيق الفوز أملا في٦ النهوض من الكبوة التى يمر بها الفريق بعد تذيله ترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة حيث اقترب بشكل كبير من الهبوط الموسم المقبل لدورى الدرجة الثانية.