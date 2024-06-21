اتصالات مكثفة لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لقمة الأهلى والزمالك فى “دورىNile”

تجرى لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، العديد من الاتصالات الموسعة والمكثفة، لاختيار طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم “الثلاثاء” المقبل، قمة الأهلى والزمالك فى تمام الساعة 7 مساء، ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقان فى الأسبوع العاشر، قد انتهت بفوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 2-1 فى اللقاء الذى اداره الحكم الدولى إبراهيم نور الدين.

وتواجه لجنة الحكام أزمة كبيرة فى اختيار حكما من قارة أوروبا بسبب انشغال حكام النخبة هناك في إدارة منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والمقامة حاليا فى ألمانيا.

مسؤولو لجنة الحكام لجأوا إلى التواصل مع حكام قارة أمريكا الجنوبية من البرازيل والأرجنتين والأوروجواى، لاختيار طاقم تحكيم مميز لإدارة مباراة القمة على الرغم من انشغالهم أيضًا فى إدارة مباريات كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن الأهلى كان قد أعلن في الأيام الماضية كونه صاحب المباراة، تحمله تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمواجهة الزمالك.